(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo risponde sul campo, nel modo che conosce meglio: segnando. Mentre le polemiche con il Portogallo continuano a far discutere, CR7 ritrova il gol con la maglia dell’Al-Nassr. La rete numero 981 della sua carriera arriva nella sfida di Champions League asiatica contro il Neftchi Fergana, vinta dalla formazione saudita per 3-1. Una serata particolare, segnata anche dalle notizie relative a un allarme sicurezza nella capitale saudita per un possibile attacco degli Houthi, con il calcio d’inizio del match posticipato di un’ora.

E Ronaldo, ancora una volta, ha trovato il modo di prendersi la scena. Il suo gol arriva in un momento tutt’altro che semplice sul piano personale e istituzionale. Negli ultimi giorni, infatti, il fuoriclasse portoghese è finito al centro di un acceso confronto legato alla Nazionale, dopo aver abbandonato il ritiro in polemica con il ct Jorge Jesus. Nella vicenda è intervenuta la Federazione portoghese, che ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Nel frattempo la corsa verso quota 1.000 gol, ora a -19, entra sempre più nel vivo e ogni partita può avvicinare Ronaldo a un traguardo destinato a entrare nella storia del calcio. Le polemiche con il Portogallo restano sullo sfondo, ma CR7 continua a rispondere sul campo, dove il suo obiettivo è ancora lì, a portata di mano. Diciannove reti separano il fuoriclasse portoghese dalla cifra simbolo dei mille gol. E se il futuro con la Nazionale è ancora tutto da decifrare, una certezza accompagna il presente di Ronaldo: la fame di segnare non si è spenta. La caccia al record continua.