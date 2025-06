(Adnkronos) - Al termine di un colloquio in carcere con Alfredo Cospito, il suo legale lo ha salutato stringendogli la mano e dandogli due baci sulle guance. Per questo l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico detenuto in regime di 41 bis, è stato segnalato all'ordine degli avvocati dal direttore del penitenziario di Sassari.

"Tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto e il significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell'avvocato sia deontologicamente corretto - si legge nella comunicazione inviata il 5 giugno dal direttore - anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria che con abnegazione e professionalità assicura la vigilanza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis".

"Verso Alfredo Cospito ho manifestato empatia umana salutandolo con una stretta di mano e con due bacetti sulle guance. Lo saluterò sempre con affetto in quanto non intendo rendermi complice della sua deumanizzazione, delle politiche di annientamento del detenuto", ha replicato l'avvocato Albertini.