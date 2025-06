Cosmo Viaggi: “Sempre più italiani tornano in agenzia per viaggiare meglio, il fai da te non basta più"

(Adnkronos) - Sinicola, 25/06/2025 - Per anni si è pensato che il futuro del turismo fosse tutto digitale: voli low cost, comparatori di hotel, recensioni online e prenotazioni con pochi clic. Eppure, oggi i numeri raccontano una realtà diversa. Negli ultimi anni sono stati quasi 12 milioni gli italiani che hanno scelto di affidarsi a un’agenzia di viaggio o a un tour operator per organizzare le proprie vacanze. Un segnale forte, che conferma il ritorno alla consulenza di professionisti capaci di guidare il cliente tra scelte personalizzate, imprevisti evitati e soluzioni studiate su misura. Il trend è in crescita e riguarda un pubblico sempre più eterogeneo: giovani coppie, famiglie con bambini, viaggiatori senior, gruppi di amici. A motivare la scelta è spesso la voglia di vivere il viaggio con tranquillità, evitando stress, contrattempi e scelte sbagliate dettate dalla fretta o da una conoscenza superficiale della destinazione. “Il fai da te ha i suoi rischi – spiega Joele Matteo Martinelli, responsabile della Cosmo Viaggi di Siniscola – e non permette sempre di viaggiare in serenità. Chi entra in agenzia, invece, trova una figura esperta che ascolta le esigenze, propone alternative e accompagna il cliente in tutte le fasi, dalla progettazione alla partenza. Il viaggio, per molti, è un sogno: e i sogni vanno curati”. Il valore della consulenza non è solo nella scelta dell’hotel o del volo. È nella capacità di interpretare bisogni non sempre esplicitati. Un esempio? “Una coppia cerca relax e pensa a una crociera. Ma se parte in alta stagione, rischia di trovarsi circondata da famiglie con bambini. Noi possiamo prevederlo e proporre una soluzione diversa: un resort, una crociera più esclusiva, o un’altra meta più adatta”, racconta Martinelli. Il ritorno all’agenzia si lega anche a un altro trend in forte crescita: quello dell’integrazione tra servizi turistici e mobilità privata. Martinelli, oltre a dirigere un’agenzia, è anche responsabile di un servizio NCC attivo su Milano, specializzato nei trasferimenti aeroportuali da e per Orio al Serio, Malpensa e Linate. Durante l’estate i flussi si dirigono verso le zone dei laghi; in inverno, verso le località sciistiche. “Il nostro lavoro – spiega – è accompagnare il cliente anche oltre la prenotazione: vogliamo che ogni fase del viaggio sia comoda, sicura e ben organizzata.” Un modello che si è esteso anche a Olbia, dove Cosmo ha attivato tre licenze NCC con una flotta di van moderni. I servizi coprono trasferimenti da e per l’aeroporto ma anche spostamenti per eventi importanti come matrimoni, cerimonie o giornate speciali. “Curiamo ogni dettaglio, anche quando il viaggio è locale. Perché la qualità non dipende solo dai chilometri percorsi.” L’offerta turistica globale è letteralmente sterminata: l’agenzia diventa filtro e interprete delle nuove tendenze. “Fino a qualche anno fa – racconta Martinelli – tutti volevano andare in America. Oggi vediamo un cambio di rotta verso l’Asia: Thailandia, Vietnam, Giappone, Corea. Sono mete che attraggono soprattutto i giovani, ma anche viaggiatori adulti che vogliono conoscere culture nuove. L’Oriente esercita un fascino crescente perché è ancora in gran parte da scoprire.” L’aspetto economico, spesso frainteso, è un altro punto da chiarire. “Molti pensano che in agenzia si spenda di più. In realtà, grazie ai contratti con i tour operator, possiamo garantire pacchetti più vantaggiosi, camere migliori, condizioni favorevoli. E anche se si paga qualcosa in più, si risparmia in tempo, in stress e in soluzioni improvvisate. Un viaggio ben organizzato vale ogni centesimo.” La figura dell’agente di viaggio torna dunque centrale, non solo per le mete esotiche ma anche per il turismo nazionale, i weekend fuori porta, le vacanze attive o culturali. E quando a questo si aggiunge un servizio NCC affidabile, puntuale e flessibile, il valore percepito dal cliente cresce ulteriormente.

Contatti: Cosmo Viaggi

