Cosa c’è dietro il gelo social tra Pausini e Grignani (e cosa c’entra Matteo Bocelli)

(Adnkronos) - Una coincidenza? Un malinteso? O qualcosa di più? Nelle ultime ore i fan più attenti della musica italiana stanno cercando di ricostruire una trama che coinvolge tre nomi pesanti del pop nazionale: Laura Pausini, Gianluca Grignani e Matteo Bocelli. Al centro, un brano cult degli anni '90, 'La mia storia tra le dita', che pare destinato a tornare sotto i riflettori in una doppia veste.

A mezzanotte Matteo Bocelli ha postato sui social un reel notturno con un dettaglio inequivocabile: il titolo della celebre canzone di Grignani, con il commento di lui "Fratello". Nessun annuncio ufficiale, solo suggestioni, accolte poco dopo da un cuore comparso nelle storie di Grignani stesso. Un siparietto social che ha alimentato i sospetti di una collaborazione imminente, poi in parte confermata da un’indiscrezione: il rocker milanese sarebbe ospite in duetto nel brano in uscita nel nuovo disco di Bocelli e registrato anche in spagnolo.

Fin qui, tutto romantico. Ma il clima si è improvvisamente fatto più teso quando, a poche ore dall’annuncio implicito di Matteo, Laura Pausini ha postato anche lei l'annuncio della sua cover del brano, prevista nel suo nuovo disco in uscita in autunno, e anch'essa registrata anche in versione spagnola per il mercato estero. Ma con una differenza: nessuna menzione a Grignani, autore e interprete originale.

A quel punto, è stato lo stesso cantautore a intervenire sui social, commentando il post della Pausini. Commento poi cancellato da lei più volte, ma che lui ha deciso di ripostare nelle proprie storie, rendendo pubblico un certo disappunto. Fan in rivolta per il comportamento della cantante che alla fine ha bloccato anche i commenti degli utenti. E il mistero si infittisce. Intanto i diretti interessati, per ora, tacciono.

