(Adnkronos) - E' stato individuato dalla polizia il promotore del Movimento 17 ottobre: si tratta di un 30enne, residente a Brescia, che aderisce alla galassia pro Pal e giornalista free lance di un noto quotidiano nazionale. Il 30enne, italiano di seconda generazione di origine marocchina, come riferisce il Tg1 in esclusiva, è stato rintracciato a Milano a casa di un'amica. Appartamento che sarebbe sotto perquisizione. Mentre lui si trova al momento negli uffici delle forze dell'ordine.

Sarebbe, dunque, lui l'organizzatore dietro la chat che ha dato vita al Movimento, che proprio ieri aveva affermato che per oggi avrebbe comunicato solo alle 14:30 i luoghi di concentramento per dare il via ai cortei nelle varie città , a partire proprio da Milano, perché il governo "martedì 20 ottobre ha approvato un nuovo decreto-legge sulla sicurezza, con un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, fino a 5 anni di carcere, l’estensione del fermo preventivo e 500 militari in più per Milano. In meno di due giorni è stato scritto, approvato ed è entrato in vigore un provvedimento che per noi ha un solo significato: un pugno autoritario contro chi dissente, di una durezza che non si vedeva dall’epoca del fascismo".