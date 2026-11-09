(Adnkronos) - Da presunta mente a fantasma. Youssef Siher, il trentenne indicato come "l'istigatore, l'agitatore, l'uomo che voleva mettere il cappello politico su un movimento potenzialmente pericoloso" resta in silenzio. Da quando è stato fermato lo scorso 24 ottobre, interrogato in Questura a Milano, portato a San Vittore con l'accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e scarcerato, rimane lontano da giornalisti e social. L'amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre' resta muto: nessun messaggio, niente spiegazioni, neppure una parola di rivendicazione.

Giornalista freelance, attivista pro Pal, collaboratore di alcune testate nazionali, ricercatore con laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano, non ha cavalcato l'onda mediatica o politica che lo ha travolto, come qualche detrattore aveva ipotizzato. Niente voglia di notorietà, ma un ritorno alla normalità con la moglie Sagia Hammoud, mediatrice culturale, anche lei indagata. Formalmente residente nel Bresciano, difeso dagli avvocati Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, Siher resta indagato, anche se la Procura di Milano ha rinunciato al ricorso al Riesame.

"Questa è certamente una buona notizia. Noi rispettiamo la magistratura italiana", ha detto all'Adnkronos Khader Tamimi, presidente della comunità palestinese della Lombardia. C'era lui in prima fila ad accogliere Siher fuori dal carcere di San Vittore il 28 ottobre, quando parenti e amici del ricercatore lo hanno scortato in tutta fretta in auto, proteggendolo da telecamere e microfoni.

Una reazione "umana, per evitare di distruggere ulteriormente una persona che pensavamo fosse stanca e psicologicamente distrutta", spiega il numero uno dei palestinesi lombardi, invitando ancora a "rispettare la privacy di Youssef e la moglie", come lui stesso sta facendo. "Non ho contatti, perché non vogliamo assolutamente disturbarli", riferisce, auspicando "con tutto il cuore che per loro vada tutto bene".

Il trentenne non ha chiesto la restituzione del cellulare (anche se - come è suo diritto - non ha fornito il pin), né del computer su cui digitava testi di messaggi e comunicati del 'Movimento 17 ottobre' ora al centro di un'indagine dell'Antiterrorismo. Una presunta natura eversiva - non è lui il responsabile dei saccheggi e delle devastazioni di metà ottobre -, sotto gli occhi anche della Procura di Genova che sta verificando i possibili legami tra Siher (sconosciuto fino allo scorso mese) e il gruppo arrestato nell'inchiesta della Dda di Genova sul presunto finanziamento ad Hamas.

Se Siher non scende più in piazza, i manifestanti non si fermano: "Se pensate, sbagliando, di averci tolto la 'mente' (così viene definito il fermato, ndr) ricordate che dovete ancora toglierci gambe e braccia".