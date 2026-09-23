(Adnkronos) - La Corea del Nord avrebbe testato un'arma ipersonica in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica e di risultare difficile da tracciare e intercettare. Lo hanno riferito analisti all'Afp, secondo cui la Corea del Sud e il Giappone hanno affermato che Pyongyang ha lanciato due missili balistici a corto raggio al largo della sua costa orientale, condannando i lanci come minacce alla pace e alla sicurezza regionale. Da parte sua, la Corea del Nord non ha precisato di che tipo di arma si tratti, limitandosi ad affermare che il suo ufficio missilistico aveva "testato con successo un nuovo tipo di arma" in una dimostrazione di "tecnologia di difesa ultramoderna".

Secondo gli analisti, l'arma sembra essere una versione migliorata del missile balistico ipersonico a corto raggio Hwasongpho-11Ma-1 della Corea del Nord. Con una gittata compresa tra 450 e 600 chilometri, il missile ipersonico è "progettato per colpire installazioni militari chiave in tutta la penisola coreana in un lasso di tempo estremamente breve", ha dichiarato all'Afp Yang Moo-jin, ex presidente dell'Università di Studi sulla Corea del Nord di Seul. Le immagini diffuse dai media statali di Pyongyang mostravano il leader Kim Jong Un e sua figlia Ju Ae mentre osservavano uno schermo che visualizzava quella che sembrava essere la traiettoria di volo del missile, etichettata come "Traiettoria di volo Hwasongpho-11Ma-1".