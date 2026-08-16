(Adnkronos) - La Lazio è eliminata dalla Coppa Italia. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti di Gattuso sono stati battuti all'Olimpico dal Mantova, squadra di Serie B, per 1-0 nei 32esimi della coppa nazionale, dopo essere arrivati in finale nella competizione lo scorso anno. A decidere la partita il gol di Ruocco al 75' e quello di Cajazzo al 90'+6. Al prossimo turno per il Mantova ci sarà la vincente della sfida tra Lecce e Palermo.

Il prossimo weekend poi l'atteso esordio in campionato, dove la Lazio sfiderà il Bologna nella prima giornata di Serie A.