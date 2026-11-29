(Adnkronos) - È tutto pronto a Bologna per l'ultimo atto della Coppa Davis. Oggi, domenica 29 novembre, l'Italia di Filippo Volandri e la Spagna guidata da David Ferrer si contendono il titolo in una finale che promette spettacolo ed emozioni. Gli azzurri hanno conquistato il pass per l'ultimo atto superando, al termine di una sfida combattuta, la Repubblica Ceca per 2-1, grazie al successo decisivo nel doppio di Musetti e Vavassori. Percorso più agevole, invece, per gli iberici, che hanno staccato il biglietto per la finale battendo nettamente la Gran Bretagna con il punteggio di 2-0. Si parte alle 15 con il singolare tra i numeri due che vedrà opposti Lorenzo Musetti e Rafael Jodar e a seguire la sfida tra i numeri uno Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. In caso di parità sarà il doppio ad assegnare il trofeo.

Italia e Spagna si vede in chiaro su SuperTennis e su Rai 1 e in streaming sul sito di SuperTennis e su Rai Play.