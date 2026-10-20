(Adnkronos) - Caro energia, risorse per finanziare infrastrutture, mezzi e servizi; carenza di autisti e fabbisogno di nuove professionalità. E ancora, cybersecurity; AI; servizi flessibili e un quadro regolatorio stabile, conforme a quello europeo: queste ed altre le tematiche che verranno trattate al la 20ª edizione del Convegno Nazionale Asstra, 'Mobilità di valore, valore alla mobilità', in programma domani e il 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma. In quattro sessioni tecniche e una di dibattito istituzionale, verranno analizzate le criticità della mobilità collettiva italiana, con focus sul sostegno e le opportunità che i servizi di trasporto pubblico possono garantire alle famiglie italiane, ai territori e al Paese intero.

Domani dalle 14 si terranno, secondo una logica di stakeholder engagement, quattro sessioni tematiche: Economia - I sistemi di finanziamento e gli investimenti; Lavoro - Attrattività del settore e nuove professionalità; Regolazione - L'assetto normativo e contrattuale del Trasporto Pubblico Locale; Innovazione - Transizione digitale ed energetica. Tra i moderatori figurano Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore, per le sessioni dedicate a finanziamento e investimenti e all’assetto normativo e contrattuale; Paolo Stern, Nexum Stp, per il confronto su attrattività e nuove professionalità e Mirko Bruni, The Fool, per la transizione digitale ed energetica.

Il 22 ottobre sarà dedicato al confronto istituzionale. Dopo la relazione del presidente Asstra, Andrea Gibelli, sono previsti gli interventi di Nicola Zaccheo - Presidente, Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) e Domenico Capomolla - Direttore, Agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture Ansfisa). Alla tavola rotonda istituzionale 'Economia e Regolazione' interverranno: Mario Casillo - Coordinatore della Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Manolo Cipolla - Vicepresidente Agens; Salvatore Deidda - Presidente, IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati; Giuseppina Gualtieri - Vicepresidente Asstra; Angelo Mautone - Direttore Generale, Direzione generale per il Tpl Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Vito Parisi - Vicepresidente, Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), con delega al trasporto pubblico locale; Pierpaolo Settembri - Vice Capo di Gabinetto (Deputy Head of Cabinet) Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, Commissario per Trasporti sostenibili e Turismo. Alla tavola rotonda istituzionale Lavoro e Tecnologie interverranno: Andrea Casu - Vicepresidente, IX Commissione Trasporti, Camera dei Deputati; Sylvain Haon - Senior Director Strategy and Transformation, Uitp; Angelo Irano - Responsabile Area di Produzione Nuove Competenze per le Transizioni , Sviluppo Lavoro Italia; Serena Lancione - Presidente, ANAV; Massimo Nitti - Vicepresidente Asstra; Enrico Maria Pujia - Capo Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Milena Rizzi - Prefetto Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn); Paolo Stern, NexumStp Spa Società Benefit. In chiusura interverrà il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.