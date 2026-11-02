Continuità territoriale, Aeroitalia annuncia l'addio - Notizie

Aeroitalia lascia la continuità territoriale della Sardegna. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Gaetano Intrieri, al tavolo di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Enac e la Regione Sardegna.Già a marzo, ha spiegato Intrieri al tavolo, Aeroitalia aveva segnalato un problema nel bando: il forte aumento del costo del carburante, salito del 150% rispetto a febbraio. In quel momento - ricorda una nota della compagnia - l'Enac si era mosso con tempestività, tanto che si era arrivati a un passo da un decreto di compensazione. "In Sardegna, però, il percorso si è arenato per ragioni che, a nostro avviso, sono state più politiche che tecniche - dichiara Intrieri -. A maggio la Regione si è impegnata a stanziare circa 20 milioni di euro per Aeroitalia e ITA Airways, da ripartire in base all'attività svolta da ciascuna compagnia. In quella riunione nessuno ha sollevato problemi regolamentari sull'erogazione dei contributi alle due compagnie che garantiscono la continuità territoriale dell'isola. Eppure, a settembre, quelle risorse non erano ancora arrivate. Oggi, a nove mesi dalle nostre prime segnalazioni, siamo ancora in attesa. In questo periodo - ha spiegato l'ad della compagnia - il prezzo medio del carburante è stato di 1.460 euro a tonnellata, contro i circa 630 stimati dal bando.Per Aeroitalia questo ha significato un extracosto di 18,4 milioni di euro. Dai conteggi della Regione con l'Enac risulta invece che, per il periodo da aprile a settembre, ci spetterebbero appena 2,6 milioni"."Alla luce di questi numeri riteniamo che non ci siano più le condizioni per continuare a operare. Lo dico con chiarezza: non ci saranno disservizi per i cittadini. Vogliamo però concordare con la Regione, in un clima di collaborazione, una conclusione ordinata del rapporto, che è...

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