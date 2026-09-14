(Adnkronos) - Continua a vincere il Como di Fabregas. Oggi, lunedì 14 settembre, i lariani superano 2-1 il Parma nel posticipo della quarta giornata di Serie A, conquistando la terza vittoria di fila in campionato, la quarta contando anche l'esordio vincente in Champions League. Tra le mura amiche dello stadio 'Sinigaglia' decidono i gol di Ramon al 23' e Kaiki all'83'. L'ex difensore del Real Madrid va a segno dopo una grande azione di Nico Paz sulla destra. L'argentino accelera va sul sinistro e calcia verso il secondo palo, a metà tra un tiro e un cross, la palla arriva dove c'è Ramon pronto a insaccare da distanza ravvicinata. Il brasiliano raddoppia al termine di un'azione insistita. Dopo un'occasione di Jesus Rodriguez l'azione prosegue con Ricci che da destra mette in mezzo per Douvikas, su cui Corvi chiude per due volte. All'ennesima ribattuta arriva Kaiki e insacca a porta vuota. Al 92' Romero accorcia le distanze su assist di Almqvist. In classifica il Como sale a quota 10 agganciando la Lazio al secondo posto, a due punti dalla Roma capolista, mentre gli emiliani restano fermi al 16° posto con un punto insieme a Bologna, Genoa e Monza.