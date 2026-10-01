Contemporanea, sette protagonisti tra arte, filosofia e pensiero contemporaneo - Notizie

Dal 2 al 4 ottobre 2026, negli spazi della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari, torna Contemporanea, il programma dedicato al confronto tra pratiche artistiche, ricerca filosofica e riflessione culturale. La quinta edizione, dedicata al tema "Futuro Anteriore", riunisce artisti, filosofi e studiosi per affrontare da prospettive differenti il rapporto tra futuro e origine, memoria e trasformazione, tradizione e contemporaneità.Il programma prevede 2 giornate di eventi aperti al pubblico: venerdì 2 con gli interventi del teologo Antonio Spadaro e del filosofo Lorenzo Gasparrini; sabato 3 con gli interventi della filosofa Francesca Rigotti, del filosofo Lorenzo Gasparrini e dell'artista Alfredo Jaar. Domenica 4 una sessione conclusiva con Cristiana Collu, Franco Carta, Francesca Rigotti e gli artisti Renata Boero, Emanuele Becheri e Francesco Carone."Contemporanea rappresenta per la Fondazione un'occasione per mettere in relazione linguaggi, competenze e punti di vista diversi, creando uno spazio di confronto capace di leggere il presente e di aprire nuove prospettive - dice Giacomo Spissu, presidente della Fondazione di Sardegna - Un aspetto centrale del progetto è la possibilità, per una classe di partecipanti selezionati, di lavorare a diretto contatto con artisti, curatori, filosofi e studiosi di rilievo, trasformando il confronto con esperienze qualificate in un'opportunità concreta di crescita. Accanto a questo, gli eventi in programma offrono occasioni di incontro e riflessione aperte a un pubblico più ampio, portando il confronto oltre la comunità artistica. Per la Fondazione significa investire nella cultura come terreno di formazione, relazione e produzione di idee, rafforzando il dialogo tra la Sardegna e la scena culturale nazionale e internazionale".Il programma, curato da Cristiana Collu, mette in dialogo esperienze e ambiti di ricerca diversi. Tra i protagonisti dell'edizione Alfredo Jaar, Emanuele Becheri, Renata Boero...

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