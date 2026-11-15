(Adnkronos) - Giuseppe Conte dice no alla patrimoniale, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli vanno 'in pressing'. Il dibattito nel campo largo prosegue alla festa dei 40 anni dei Verdi a Roma. "Quando io dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi, l'ho chiarito più volte, intendo dire tassiamo la situazione finanziaria, ma ci confronteremo sui tavoli perché io credo che il modo migliore oggi per assicurare crescita ed equità sia quello di tassare le grandi ricchezze finanziarie", dice Conte. "Abbiamo due proposte e confrontiamoci anche con la vostra, siamo comunque tutti convinti che dobbiamo generare risorse per consentire interventi seri per il recupero del potere d'acquisto, i salari reali che sono crollati per le fasce più deboli della popolazione, sennò non saremo progressisti. O andremo a offrire al Paese una lotta seria contro diseguaglianze ed equità o non saremo progressisti", aggiunge il leader del M5S.

"Dico anche a chi tra noi ha qualche dubbio, in particolare al nostro compagno e amico Giuseppe Conte, che è un altro perno decisivo della nostra coalizione" perché "senza Avs non si fa l'alternativa, senza il Movimento 5 stelle nemmeno: la tassa sulle grandissime ricchezze, il contributo di solidarietà, il nome sceglietelo voi, è una necessità e noi lavoreremo perché sia parte del programma", le parole di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.

"I tavoli" tematici del centrosinistra "stanno andando molto bene, senza ombra di dubbio. Ci sono alcuni nodi politici che devono essere risolti, e noi non abbiamo alcuna preclusione", anche sul reddito di cittadinanza. "Riteniamo che, in un processo in cui c'è una sorta di automazione, robotizzazione dell'economia, dei processi produttivi, dobbiamo garantire il reddito, però dobbiamo anche capire dove prendere le risorse, introducendo elementi di giustizia, ecco perché noi insistiamo con una patrimoniale, che vorrei chiamare contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro".

"In maniera molto pacata vorrei dire a Giuseppe Conte - prosegue - che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato, perché noi siamo nella condizione di poter aiutare i ceti sociali più deboli, perché se dovessimo governare, cosa di cui sono convinto, noi dovremmo essere chiamati a trovare le coperture e non possiamo pensare di fare quello che ha fatto la destra, ovvero tagliare la sanità, la scuola, il trasporto, gli interventi sulle politiche climatiche perché non ci sono i soldi e devono pagare sempre i soliti noti, ovvero i pensionati, il ceto medio e tutti coloro i quali portano avanti l'Italia".

"Ecco perché un contributo di solidarietà sopra i 5,4 milioni di euro - non va bene questo limite, discutiamone -, penso che anche da parte del Movimento 5 stelle dovrebbe esserci un'attenzione ad aprire un ragionamento di questo tipo, perché se no rischiamo, rischieremo e noi non saremo disponibili da questo punto di vista a far pagare la crisi ai ceti sociali più deboli", conclude Bonelli.