(Adnkronos) - È il giorno della verità per il calcio italiano. Alle 13 si riunirà la Giunta nazionale del Coni, e a seguire il Consiglio Nazionale che dovrebbe ratificare le decisioni, chiamata a pronunciarsi sulla proposta di commissariamento della Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò, al centro della contestazione per il mancato tesseramento al momento della candidatura e della successiva elezione, con circa il 70% dei voti, alla guida della Federcalcio.

La riunione si preannuncia tra le più delicate degli ultimi anni per il sistema sportivo italiano ma si intravede una soluzione. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e Malagò, si incontreranno questa mattina prima della Giunta Coni indetta per valutare il commissariamento della Federcalcio. Come oggetto dell'incontro, a quanto apprende l'Adnkronos, una ipotesi da proporre alla Giunta con lo stesso Malagò commissario della Federcalcio. Una soluzione che servirebbe ad evitare la spaccatura nella Giunta Coni.

Sul tavolo non c'è soltanto la valutazione della vicenda relativa al tesseramento di Malagò, ma se l'eventuale violazione possa essere considerata così grave da giustificare il commissariamento della Federazione. In queste settimane il confronto tra Coni e Figc si è sviluppato anche sul piano giuridico. I quattro pareri richiesti dal Coni hanno evidenziato la presenza di una possibile irregolarità legata al requisito del tesseramento, e sono definiti "granitici" dallo stesso Coni, mentre i cinque commissionati dalla Figc sostengono che il tesseramento non rappresentasse un requisito essenziale per l'elezione del presidente federale e che eventuali contestazioni sarebbero ormai tardive, passati i sette giorni canonici per il ricorso.

Uno dei temi su cui si è dibattuto nei giorni alla vigilia del voto riguarda però il possibile numero effettivo dei partecipanti alla deliberazione. La Giunta è composta da 17 membri, ma il segretario generale Carlo Mornati non vota e lo stesso Malagò non prenderà parte alla decisione che lo riguarda direttamente. Restano inoltre aperte le valutazioni su eventuali situazioni di conflitto d'interesse che potrebbero portare a non votare altri componenti.

Tra le posizioni finite sotto osservazione vi è quella della vicepresidente del Coni Diana Bianchedi, che ha ricoperto l'incarico di capodelegazione della Nazionale italiana dal 17 al 30 settembre scorso. Attenzione anche sulla posizione di Elisabet Spina, responsabile del settore femminile del Milan, e su quella di Francesco Montini, presidente delle Fiamme Oro, gruppo sportivo affiliato alla Figc per l'attività di calcio a 5. Tra i casi segnalati nelle ultime ore figurano inoltre quelli di Laura Lunetta, della membro Cio Federica Pellegrini e di Pippo Ricci, mentre è stata oggetto di discussione anche la posizione del presidente del Coni Luciano Buonfiglio per i rapporti professionali del figlio Marco con realtà operanti nel mondo dello sport e del calcio.

“La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano", la posizione della Lega Serie A espressa in una nota dopo la riunione svoltasi ieri tra le Società, alla vigilia della Giunta Coni.

Se la Giunta dovesse approvare la proposta di commissariamento con lo stesso Malagò commissario, scelto in quanto membro Cio, la decisione dovrebbe essere successivamente esaminata dal Consiglio Nazionale del Coni, convocato in seduta straordinaria alle 14 per ratificare l'eventuale provvedimento.