Un contributo di 250 euro del Coni Sardegna per giovani tra gli 11 e i 19 anni

È ufficialmente partito il 7 ottobre 2024 il nuovo bando del progetto Giovani Vispi (Voucher iscrizione sport per l’inclusione), un'iniziativa promossa dalla Regione Sardegna in collaborazione con il Coni Sardegna. Il progetto ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani residenti nell’isola alle attività sportive, incentivando l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Cosa prevede il Progetto Giovani Vispi?

Il progetto Giovani Vispi si rivolge ai giovani tra gli 11 e i 19 anni, con un reddito familiare (Isee) non superiore a 20.000 euro. Grazie al supporto della Regione, il Coni Sardegna è incaricato dell’attuazione del progetto, che mette a disposizione voucher del valore massimo di 250 euro. Questi buoni sono pensati per coprire i costi di iscrizione e frequenza ad attività sportive organizzate da società o associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al Coni o al Cip (Comitato Italiano Paralimpico).

Chi può partecipare?

I requisiti per beneficiare dei voucher includono:

Residenza in Sardegna ;

; Età compresa tra 11 e 19 anni ;

; Un Isee familiare non superiore a 20.000 euro.

I giovani che praticano sport a livello dilettantistico, anche in forma agonistica, possono richiedere il voucher. Tuttavia, il contributo copre esclusivamente i costi futuri relativi all’iscrizione e alla frequenza delle attività sportive e non è previsto come forma di rimborso per spese già sostenute.

Come inviare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Pec all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si ricorda che è possibile utilizzare la Pec di un terzo soggetto per inviare la propria domanda. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 6 novembre 2024.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile consultare le FAQ presenti nella pagina ufficiale del bando. Solo dopo aver visionato le domande frequenti, è possibile scrivere per chiarimenti a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Documenti necessari

Sul sito ufficiale sono disponibili i seguenti moduli:

Scadenze e dettagli importanti

La domanda deve essere presentata entro il 6 novembre 2024. Non sono ammesse eccezioni per i giovani che non avranno raggiunto l'età minima di 11 anni entro tale data. Inoltre, i modelli di scrittura privata richiesti per i beneficiari saranno pubblicati solo dopo la pubblicazione della graduatoria.

Il progetto Giovani Vispi rappresenta un'importante occasione per favorire l’integrazione e la crescita dei giovani attraverso lo sport, garantendo pari opportunità e promuovendo uno stile di vita attivo per i giovani della Sardegna.

