Conference League, Ajax-Atalanta 2-0, Arokodare e Ouazane stendono la Dea
(Adnkronos) - L'Ajax batte 2-0 l'Atalanta in un match valido per la seconda giornata della fase campionato di Conference League disputato alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A decidere la partita le reti nel finale di Arokodare all'87' e Ouazane al 93'. In classifica i bergamaschi vengono agganciati dai lancieri a quota 3. Tra due settimane nella terza giornata di Conference League, la Dea ospiterà i kazaki del Kairat, mentre gli olandesi faranno visita ai danesi del Midtjylland