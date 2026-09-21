Confartigianato, pmi italiane pagano energia 3,7 miliardi più di media Ue - Notizie

Le micro e piccole imprese italiane pagano l'elettricità 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea, soprattutto per il peso del fisco: accise e oneri di sistema gravano sulle bollette delle Pmi il 47,4% in più che nel resto dell'Ue. È quanto emerge da un'analisi di Confartigianato che verrà presentata oggi nella giornata inaugurale della 22ª edizione della convention "Energies and Sustainability Confartigianato High School", in programma dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari), con i consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia.

Una piccola impresa italiana paga oggi 25,99 centesimi per kilowattora contro una media Ue di 22,04 (+17,9%), terzo prezzo più caro d'Europa dopo Irlanda e Germania. La componente fiscale vale 5,44 centesimi/kWh, terza più alta del continente dopo Polonia e Cipro.

Il prelievo risulta regressivo: il peso fiscale diminuisce al crescere dei consumi. Le grandi energivore italiane pagano meno della media Ue, mentre le imprese sotto i 20 MWh annui subiscono uno svantaggio del 75,5%. Per extracosto, la Lombardia guida con 700 milioni, seguita da Veneto (376), Emilia-Romagna (338), Puglia (280) e Toscana (265). Tra le province: Brescia (135 milioni), Milano (123), Napoli (108).

Per il presidente di Confartigianato Marco Granelli, il caro-energia frena la competitività delle piccole imprese: serve riequilibrare il carico fiscale tra le diverse dimensioni aziendali, perché oggi le piccole realtà pagano anche per i grandi energivori. Non privilegi, ma regole eque per competere in Europa e sostenere davvero la transizione energetica del tessuto produttivo.



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