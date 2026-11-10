Confartigianato, 'nuova stangata su imprese sarde, bollette più care fino al 70%' - Notizie

Nuova stangata sulle imprese sarde: in un anno bollette più care fino al 70% per elettricità e gas; aumenti che superano anche 40mila euro l'anno. Lo denuncia Confartigianato Sardegna.Sui bilanci aziendali sardi l'impennata di elettricità e gas dell'energia si sta scaricando con effetti mai visti prima.Dalle lavorazioni plastiche, al trattamento metalli, fino al legno-arredo e alle altre attività manifatturiere, sulle produzioni sarde il "caro energia" continua ad assumere forme diverse secondo i processi produttivi, i consumi e le condizioni di fornitura. Per le imprese artigiane isolane e i piccoli fornitori, il margine per assorbire gli aumenti è spesso stretto. Anche trasferirli sui prezzi delle commesse può essere difficile, soprattutto quando si lavora sulla base di accordi già definiti. E c'è attesa per l'effetto che potrebbe avere il "Decreto bollette" varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo gennaio.Lo rileva il rapporto dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna sui dati aggiornati del Consorzio CEnPI Confartigianato Energia: le micro e piccole imprese italiane con consumi elettrici inferiori a 2.000 MWh pagano l'energia il 22,1% in più rispetto alla media dell'Unione europea a 27. Il differenziale determina un extracosto nazionale di 4.601 milioni di euro. Per il tessuto produttivo della Sardegna l'aggravio energetico pesa già per 124 milioni di euro. "Il confronto tra ottobre 2025 e ottobre 2026 evidenzia rincari significativi per l'energia elettrica e per il gas, con aumenti che in alcuni comparti raggiungono percentuali particolarmente elevate - afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna - questa nuova pressione sui costi di produzione comprime i margini delle aziende, riduce la competitività e rende più difficili gli investimenti".Sul fronte dell'energia elettrica, gli aumenti registrati a ottobre 2026 rispetto allo stesso...

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