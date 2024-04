Roma

Le informazioni utili

Con un avviso sul Portale unico del reclutamento è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato . Possono partecipare i volontari delle Forze armate, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 13 maggio, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it , (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

