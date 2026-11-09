Conclusa a Villasimius l'edizione 2026 del Sardinia Challenge di foiling - Notizie

Si è chiusa con un bilancio positivo l'edizione 2026 del Sardinia Challenge, che dal 6 all'8 novembre ha ospitato nelle acque di Villasimius la quarta edizione del Fiv Foil Academy International Trophy, riunendo atleti italiani e internazionali per tre giornate dedicate alle discipline foiling.Dopo l'edizione 2025 disputata a Cagliari, il Trophy è approdato quest'anno a Villasimius, proponendo un format che ha visto confrontarsi le classi Waszp, Switch, Wingfoil e iQFOiL.Con atleti provenienti da Argentina, Francia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia e Svizzera, oltre all'Italia, la manifestazione ha confermato il proprio carattere internazionale, offrendo un'occasione di confronto tra discipline differenti, accomunate dall'utilizzo del foil.Sabato 7 novembre la giornata è stata dedicata alla Marathon & Record, la sfida di circa 25 chilometri nelle acque dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara, lungo un percorso che prevedeva il passaggio intorno all'Isola dei Cavoli e il doppiaggio di Capo Carbonara. La prova ha preso il via con vento da ovest intorno ai 12 nodi, ma il progressivo calo di intensità nel corso della giornata non ha consentito il regolare completamento della Long Distance, interrotta quando mancava ormai poco alla conclusione del percorso.Resta dunque imbattuto il record stabilito nel 2025 da Gioele Incani, che in Wingfoil aveva completato il percorso in 39 minuti e 10 secondi. Nella graduatoria della Marathon stilata dagli organizzatori, Incani ha preceduto Federico Bergamasco e Matteo Chaboud, mentre tra le donne il primo posto è andato a Eleonora Tiano.La giornata conclusiva di domenica 8 novembre, caratterizzata dall'assenza di vento sufficiente per regatare, non ha consentito di disputare ulteriori prove.«Per la prima volta, il Sardinia Challenge ha ospitato il Foil Academy International Trophy, con un format inclusivo che ha...

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