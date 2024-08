Concerto di Francesco De Gregori a Cabras, arriva l'ordinanza

In vista del concerto di Francesco De Gregori, che si terrà domani sera, il sindaco, Andrea Abis, ha emanato un’ordinanza per la modifica del traffico veicolare nelle aree circostanti il luogo dell’evento. Le misure adottate sono finalizzate a garantire la sicurezza del pubblico e a facilitare la gestione del flusso di persone che parteciperanno all’appuntamento musicale. L’ordinanza prevede divieti di transito e sosta nelle vie interessate dall’evento, con particolare attenzione alle arterie principali che conducono all’area del concerto. I divieti saranno indicati da apposita cartellonistica, e il rispetto di tali disposizioni sarà fondamentale per evitare disagi e garantire la fluidità del traffico. L’area destinata ai parcheggi per chi parteciperà al concerto è quella di Piazza Stagno. L’accesso alla piazza sarà possibile esclusivamente dalla via Pascoli, ma solo per i veicoli provenienti da via Tola. L’uscita, invece, sarà consentita attraverso la via Satta, che sarà l’unica via di deflusso dal parcheggio. Per agevolare le persone con disabilità, sono stati predisposti 10 stalli riservati lungo il viale Repubblica,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie