Concerti, stage, 40 anni di musica in Barbagia in un progetto unitario - Notizie

Un progetto comune per valorizzare 40 anni di musica in Barbagia, tra alta formazione, propedeutica, concerti, festival, con protagonisti leggendari nomi del panorama nazionale e internazionale. Nasce "Percorsi paralleli", Ats promossa da Ente Musicale di Nuoro diretta da Angelo Palmas e Associazione L'Intermezzo guidata da Giuseppe Giordano, patron del Calagonone Jazz."L'obiettivo è offrire una pianificazione condivisa sull' azione culturale del territorio nuorese e mettere a sistema materiali, competenze, idee, iniziative nei vari ambiti dal Jazz alla classica, alla musica tradizionale", ha sottolineato Giuseppe Giordano. L'Ats avrà il suo battesimo il 30 settembre alle 20,30 in piazza Satta a Nuoro con il concerto dei Neri per Caso. Fitto il calendario di appuntamenti sino a dicembre. "Il progetto punta a consolidare la pianificazione e l'animazione culturale del territorio nuorese, celebrando un lungo lavoro di educazione e formazione musicale con manifestazioni di livello nazionale e internazionale, concerti, convegni e mostre", mette in luce Angelo Palmas.Importante passo è anche la pubblicazione di libri fotografici e volumi dedicati a personalità illustri del territorio, la conservazione, digitalizzazione, divulgazione e il restauro del patrimonio musicale, fotografico, audio e video prodotto in questi anni. Ancora l'aggiornamento dei siti web, il potenziamento della dotazione strumentale e tecnica e una comunicazione più incisiva, anche a livello internazionale. Parte delle iniziative sarà dedicata, a 30 anni dalla scomparsa, ad Antonietta Chironi, fondatrice della Scuola Civica di musica e dell' Ente Musicale di Nuoro. Straordinaria voce lirica, divulgatrice e animatrice culturale ha lasciato un segno profondo nella vita musicale nuorese, a lei sarà anche dedicato un libro curati dalla nipote Stefania Pretti.Entro il 2026, nel decennale della morte del maestro Franco Oppo, dopo un lungo lavoro sarà pubblicato il volume "Segmentazione, unità d'articolazione e modelli strutturali della musica"....

Leggi tutto su Ansa Sardegna