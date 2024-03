Cronaca Sono intervenuti vigili del fuoco, 118, carabinieri e Anas

L'auto coinvolta nell'incidente

Santa Teresa Gallura

Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Anas

Ha perso il controllo dell’auto, uscita fuori strada e finita in cunetta, dopo essere andata a sbattere contro il guardrail, lungo la Statale 133 bis. Rimasto ferito nell’impatto, il conducente è stato soccorso dal 118.

L’incidente si è verificato stamane, prima delle 9.

L’auto era diretta verso Santa Teresa Gallura.

A mettere in sicurezza la Statale sono stati i vigili del fuoco di Arzachena e il personale dell’Anas.

Sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi e per fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

Martedì, 19 marzo 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano