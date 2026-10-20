Con Kurt Elling e Yellowjackets i Weather Report rivivono a Cagliari - Notizie

Domenica 1 novembre al Teatro Massimo di Cagliari i pluripremiati ai Grammy Kurt Elling e Yellowjackets rileggono in chiave vocale i capolavori dei Weather Report, band icona del jazz elettrico.La serata si aprirà alle 21 con l'opening set dei Tangram Project, menzione speciale al Premio Isio Saba 2025. In attesa della 47/a edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna - European Jazz Expo, in programma dal 20 al 22 novembre al Teatro Massimo, arriva una straordinaria anteprima con Kurt Elling e gli Yellowjackets, protagonisti di un progetto interamente dedicato al repertorio dei Weather Report. Sul palco: Kurt Elling: voce, Russell Ferrante: tastiere/piano, Bob Mintzer: sax tenore/soprano/EWI, Dane Alderson: basso elettrico, Marcus Finnie: batteria/percussioni. Non un semplice tributo, ma una rilettura originale che restituisce una nuova dimensione vocale a capolavori concepiti per essere strumentali, mettendo in dialogo l'imprevedibile libertà del jazz con la forza espressiva della voce. Considerato tra i più importanti cantanti jazz della scena internazionale, Kurt Elling ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie a uno stile inconfondibile, capace di coniugare virtuosismo, ricerca intellettuale e profondità poetica.Originario di Chicago, è un interprete d'eccezione del vocalese, la tecnica che consiste nel comporre testi sulle linee melodiche degli assoli strumentali improvvisati. La sua calda voce baritonale, caratterizzata da un'estensione di quattro ottave, si muove con straordinaria agilità tra improvvisazione e narrazione, trasformando ogni esibizione in un'esperienza musicale e letteraria. Nelle sue performance trovano spazio anche le parole di poeti come Rainer Maria Rilke e Pablo Neruda.Due Grammy Awards e oltre vent'anni di riconoscimenti nelle classifiche dei critici della prestigiosa rivista DownBeat testimoniano una carriera ai vertici del jazz contemporaneo. Al suo fianco, gli Yellowjackets, formazione tra le più longeve e influenti del jazz fusion internazionale....

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