Comune di Oristano, presunte irregolarità nei fondi Pnrr

La trasparenza e l’efficienza nell’utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sono al centro di un acceso dibattito dopo che recenti ricerche della Codacons hanno messo in luce gravi lacune nella documentazione e nella gestione degli investimenti pubblici in alcuni comuni italiani, tra cui Oristano. Dai documenti acquisiti, infatti, non emerge alcuna determinazione chiara riguardo all’approvazione o all’attuazione di progetti specifici. La situazione è resa ancor più complessa dalla presenza di verbali denominati “Verbale dell’equipe multidisciplinare Pnrr”, nei quali non si chiarisce a quale sottocategoria di investimento facciano riferimento. Inoltre, per molti progetti è disponibile solo una descrizione generica, priva di dettagli finanziari e indicazioni sulle procedure di affidamento e esecuzione dei servizi. In questo contesto, il Codacons ha preso una posizione attiva, inviando una segnalazione alla Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), chiedendo di avviare un’indagine approfondita sull’utilizzo dei fondi Pnrr da parte di diversi comuni, compresi due in Sardegna. Nei mesi scorsi, l’associazione ha inoltrato a 40 comuni italiani una

