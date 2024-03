Sanità Aperte le iscrizioni al corso del Comitato di Oristano della Croce Rossa

Riola Sardo

Aperte le iscrizioni al corso del Comitato di Oristano della Croce Rossa

Un corso BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) per la popolazione è in programma a Riola Sardo il prossimo 21 aprile (domenica). Lo promuove il Comitato di Oristano della Croce Rossa.

“Questo tipo di formazione è essenziale per imparare le tecniche di primo soccorso e l’uso del defibrillatore in caso di emergenze cardiache”, spiega il presidente Fabrizio Piras. “Si tratta di un’ottima opportunità per acquisire competenze vitali che possono fare la differenza in situazioni critiche”.

Il corso avrà inizio la mattina alle 8.30.

Ulteriori informazioni sull’importante iniziativa possono essere fornite contattando l’organizzazione in privato o tramite l’ indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La locandina

Lunedì, 18 marzo 2024