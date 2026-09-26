Come cambia il mondo del lavoro, protocollo d'intesa Ordine psicologi - Notizie

Il mondo del lavoro e delle organizzazioni è attraversato da profonde e radicali trasformazioni, imposte dal dirompente ingresso dell'intelligenza artificiale e dal lavoro ibrido, un modello organizzativo che unisce il lavoro in ufficio e il lavoro da remoto. Per questo l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Sardegna ha siglato un protocollo con la Società Italiana Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (Silpo).In Sardegna sono quasi 4.000 i professionisti chiamati ad affrontare queste nuove, complesse sfide. "Il Protocollo - sottolinea Tullio Garau, presidente Ordine delle Psicologhe e Psicologi della Sardegna - prevede una collaborazione per la promozione della psicologia del lavoro in tutti gli ambiti di applicazione della disciplina e in particolar modo nell'ambito del benessere delle organizzazioni. È previsto un evento formativo all'anno: il primo evento, che abbiamo già realizzato con la partecipazione, fra gli altri, della presidente SIPLO Antonia Ballottin, è stato dedicato al benessere nelle organizzazioni. Gli psicologi possono dare un grande contributo per affrontare queste sfide in tutte le organizzazioni, sia in quelle più grandi, aziende, pubblica amministrazione, scuola, sanità, sia in quelle più piccole".Particolare attenzione Ordine e SIPLO dedicano alla realtà sarda, caratterizzata da alcune grandi organizzazioni, ma soprattutto da una miriade di piccole aziende, spesso con meno di 10 dipendenti: queste realtà necessitano della elaborazione e della proposta di progetti dedicati che possano, per esempio, prevedere l'erogazione di servizi psicologici a gruppi di aziende in forma associata, per superare i limiti che una piccola azienda singola potrebbe trovare nell'avvalersi di servizi dedicati. "L'organizzazione del lavoro nell'era digitale - prosegue Garau - richiede il passaggio dal controllo basato sul tempo a modelli ibridi e flessibili focalizzati sui risultati, regolati da normative stringenti come le nuove tutele sulla sicurezza nello smart working introdotte con la...

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