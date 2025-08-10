(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Cannero Riviera, comune sul Lago Maggiore, nella provincia di Verbania Cusio Ossola. Soccorso dal 118 in via Marconi, la notte scorsa verso l'una, il giovane è stato portato in codice rosso in ospedale. 

