(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Cannero Riviera, comune sul Lago Maggiore, nella provincia di Verbania Cusio Ossola. Soccorso dal 118 in via Marconi, la notte scorsa verso l'una, il giovane è stato portato in codice rosso in ospedale.
