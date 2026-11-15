(Adnkronos) - Addio a patente e libretto con il nuovo Codice della Strada approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre: con il nuovo testo viene infatti superato l’obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Inoltre, i Comuni avranno 45 giorni, anziché 90, per notificare il verbale quando l’accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata.

Questo accadrà a partire dal 1 gennaio 2028: fino a quel momento, dunque, varrà la legislazione vigente in materia, che prevede ancora multe salate nel caso in cui documenti non vengano presentati.

Il nuovo Codice inasprisce anche le misure per chi circola senza assicurazione, prevedendo il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Viene inoltre introdotto l’obbligo di assicurazione secondo le regole italiane per i veicoli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni ed è prevista la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri.