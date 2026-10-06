Cna, entro il 2054 fino a 219mila occupati in meno nell'Isola - Notizie

Nei prossimi trent'anni la Sardegna rischia di perdere fino a 219mila occupati potenziali, un crollo che nessuna politica del lavoro, per quanto efficace, sarebbe in grado di compensare del tutto. È quanto emerge da uno studio del Centro Studi di CNA Sardegna, che ha analizzato l'impatto delle tendenze demografiche sul mercato del lavoro regionale, separando il vincolo demografico dall'evoluzione dei principali parametri occupazionali (disoccupazione, inattività, partecipazione attiva).La popolazione sarda tra i 20 e i 64 anni - la classe di età utilizzata dall'Unione Europea per misurare l'occupazione - è destinata a diminuire di circa 366 mila unità entro il 2054, passando dalle attuali 907,6 mila persone a 542mila, con una contrazione del -40,3%. Applicando i parametri odierni del mercato del lavoro ("scenario demografico puro"), gli occupati potenziali scenderebbero da 558 mila a 339 mila unità.Replicando la simulazione su tutte le regioni italiane nello scenario demografico puro, la Sardegna si conferma il territorio più esposto in assoluto: -40,3% di popolazione in età lavorativa e -39,3% di occupati potenziali attesi tra il 2025 e il 2054, davanti a Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia. Un dato che riflette anche la condizione di insularità: nelle regioni continentali una parte della perdita demografica può essere attenuata dalla mobilità interregionale e dal pendolarismo a medio-lungo raggio, meccanismi che in Sardegna restano più deboli e più costosi.Anche nel breve periodo il target europeo resta fuori portata: proiettando lo scenario demografico puro al 2030, la Sardegna raggiungerebbe un tasso di occupazione del 61,1%, con un gap di oltre 100mila occupati rispetto al target del 73%.Anche ipotizzando piena occupazione e pieno recupero degli scoraggiati, il divario resterebbe comunque compreso tra 74mila e 91mila occupati.Secondo Cna, il calo della popolazione in età...

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