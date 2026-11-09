(Adnkronos) - Il mondo sta entrando in una nuova era in cui gli eventi climatici estremi saranno la norma. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, esortando i leader riuniti alla conferenza sul clima COP31 in Turchia a "prendere la questione sul serio".

"Siamo entrati in una nuova era di eventi climatici estremi. Un El Niño di proporzioni eccezionali si sta scontrando con un pianeta già surriscaldato dai cambiamenti climatici causati dall'uomo", ha dichiarato Guterres in un comunicato. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato i leader presenti alla conferenza Onu sul clima a "prendere sul serio la questione, riducendo più rapidamente le emissioni, accelerando una transizione equa dai combustibili fossili e fornendo i finanziamenti e la protezione di cui i paesi vulnerabili hanno bisogno".