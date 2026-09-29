(Adnkronos) - Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Sono questi i tre leader politici che più di tutti, nel mese di settembre, sono stati i protagonisti dei social. Nel monitoraggio di Leader Trend di Arcadia sono evidenziate alcune Kpi - key performance indicator - relative agli account social dei leader, che mostrano quanta attenzione digitale ha generato ciascuna narrazione nel mese di settembre e quale atteggiamento ha manifestato l’opinione pubblica digitale nei confronti di scelte, dichiarazioni e posizionamenti.

A settembre, il monitoraggio dei fandom degli account social dei leader italiani evidenzia tre aspetti significativi: una nuova e consistente crescita dei canali della presidente del Consiglio; la conferma, per il secondo mese consecutivo a partire da luglio, della crescita degli account dell'ex premier e leader di Italia viva, che si posizionano davanti a quelli degli altri leader dell’opposizione; e, infine, la brusca frenata di Roberto Vannacci, che dopo aver registrato ritmi di crescita particolarmente elevati chiude settembre con un incremento più contenuto, che potremmo definire “fisiologico”.

I due podi, relativi a like e visualizzazioni, sono invece dominati dagli account social di Meloni, che complessivamente superano i 4 milioni di like e raggiungono oltre 44,7 milioni di visualizzazioni. Rispetto all’ultimo report di luglio, Vannacci esce dal podio sia per i like sia per le visualizzazioni, mentre rientra Matteo Salvini. A pubblicare con maggiore frequenza è invece l’account X di Calenda, con 141 contenuti pubblicati tra il 1° e il 29 settembre.

Come sempre, l’analisi include la speciale Hate Parade, la classifica che misura la variazione percentuale dei commenti negativi rispetto al mese precedente sulle pagine Facebook dei leader. A settembre, è la pagina Facebook di Angelo Bonelli a registrare l’incremento percentuale più consistente, con una crescita del 924% dei commenti negativi, seguita dalle pagine di Elly Schlein e Meloni.