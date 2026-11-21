(Adnkronos) - Carcere duro per il boss Michele Senese. E' stato notificato ieri sera, a quanto apprende l'Adnkronos, il provvedimento che dispone il regime detentivo speciale del 41bis per il boss detto Michele ‘O’ Pazz’, finora detenuto nel carcere di Catanzaro.

Una figura al centro di numerose inchieste dei magistrati della Dda di Roma e dei carabinieri del Nucleo Investigativo, ultima quella in cui è accusato di essere il "mandante apicale" dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, 'Diabolik', ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti. Già condannato in via definitiva nel 2017 a 30 anni per l’omicidio di Giuseppe Carlino avvenuto il 10 settembre 2001 a Torvaianica, sul litorale romano, il suo nome era anche in un'altra maxi inchiesta, 'Affari di Famiglia', che nei mesi scorsi ha trovato in Cassazione la conferma dell’aggravante mafiosa. "Cioè, qui stiamo parlando de… che è il capo di Roma! No il capo di Roma, il capo…il boss della camorra romana!!! Comanda tutto lui!!", diceva uno degli arrestati intercettati tratteggiandone il profilo. Ora, dopo la decisione del ministro di disporre il carcere duro, Senese ha nominato l'avvocato Dario Vannetiello, che potrà impugnare il decreto. (di Assunta Cassiano)