Clamoroso in Francia, Lione retrocesso in Ligue 2: cosa è successo

(Adnkronos) - L'Olympique Lione retrocede in Ligue 2. La clamorosa decisione è arrivata nella serata di ieri, martedì 24 giugno, quando la Lega francese ha deciso di retrocedere d'ufficio il club allenato da Paulo Fonseca, nella prima parte della scorsa stagione sulla panchina del Milan, a causa di inadempienze finanziarie. L'OL era già stato colpito da una retrocessione provvisoria lo scorso novembre, dopo aver accumulato ingenti debiti e, sebbene abbiano da allora ceduto diversi giocatori della prima squadra, l'organismo di controllo del calcio francese, la DNCG, ha confermato la retrocessione dopo le riunioni andate in scena martedì.

La decisione è stata annunciata dalla Ligue 2 francese (LFP). Il Lione ha ancora la possibilità di fare ricorso, sebbene il presidente del club, John Textor, avesse già dichiarato la scorsa settimana a L'Equipe di essere fiducioso che la situazione finanziaria del club fosse stata risolta, dopo aver affermato a novembre che non c'era "alcuna possibilità" che il club retrocedesse. Textor sta attualmente vendendo le proprie azioni del Crystal Palace, club di Premier League, che rischia di vedersi negato un posto in Europa League la prossima stagione, dato che anche il Lione si è qualificato dopo aver concluso al sesto posto in Ligue 1. A questo punto però anche la qualificazione alla seconda coppa continentale è a rischio, così come tutto il futuro del Lione.

A rispondere alla decisione della DNCG è stato proprio l'Olympique, con un comunicato condiviso sui propri canali ufficiali: "L'Olympique Lione prende atto dell'incomprensibile decisione presa dalla DNCG e conferma che presenterà immediatamente ricorso. Negli ultimi mesi abbiamo collaborato a stretto contatto con la DNCG, soddisfacendo tutte le sue richieste con investimenti azionari in contanti superiori agli importi richiesti".

"Grazie ai contributi azionari dei nostri azionisti e alla cessione del Crystal Palace, la nostra liquidità è migliorata significativamente e disponiamo di risorse più che sufficienti per la stagione 2025/26. Con così tanta liquidità dimostrata e un successo sportivo che ci ha permesso di conquistare la competizione europea per due anni consecutivi, non comprendiamo sinceramente come una decisione amministrativa possa far retrocedere un club francese così importante. Attraverso il nostro appello, mostreremo le nostre ingenti risorse finanziarie necessarie affinché l'Olympique Lione mantenga il suo posto in Ligue 1".

