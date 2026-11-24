Città metropolitana di Sassari, via a progetti per 3,5 milioni di euro - Notizie

La Città metropolitana di Sassari ha dato il via libera a quattro progetti esecutivi per oltre 3,5 milioni di euro: 400mila per le Terme di San Saturnino a Benetutti, 1,25 milioni per la nuova sede territoriale Enas a Sassari e circa 700mila per la rete stradale del Meilogu e 1,25 milioni già destinati alla strada provinciale Sassari-Ittiri.A Benetutti, in Goceano, il progetto redatto dall'architetto, David Foddanu, già autorizzato dalla Giunta comunale locale, riqualifica il compendio dell'area termale per farne un centro di accoglienza e promozione turistica.A Sassari, l'ex Centro ecologico di Serra Seccas diventerà la nuova sede dell'Ente delle acque della Sardegna (Enas); un intervento progettato dall'architetto Antonio Giuseppe Paglia, interamente finanziato dall'Ente, senza oneri per il bilancio metropolitano.Con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su progetto dell'ingegnera Elena Demartis, saranno risanate cinque infrastrutture del Meilogu lungo le strade provinciali.8/dir, 11, 83, 124 e 30, tra cui il ponte sul Rio Frida, ponte Oinu, il ponte Santale e il manufatto sulla sp 30 danneggiato dall'alluvione del maggio 2023. A questi progetti si aggiungono gli interventi già approvati per cavalcavia e sovrappassi della strada provinciale Sassari-Ittiri, una delle principali direttrici dell'area metropolitana: i lavori riguardano i territori di Sassari, Usini e Uri, per un totale di 1,25 milioni di euro."Vogliamo che la Città metropolitana sia presente, attenta e operativa, capace di ascoltare i territori. I 66 Comuni devono poter riconoscere nell'Ente metropolitano un punto di riferimento", afferma il sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia."È questa la visione che orienta la nostra azione: mettere a sistema risorse, competenze e opportunità per uno sviluppo equilibrato. La sicurezza di chi percorre ogni giorno le strade metropolitane è una priorità assoluta"....

Leggi tutto su Ansa Sardegna