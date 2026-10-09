Cinque finalisti al Premio enoletterario Vermentino, sabato a Olbia il vincitore - Notizie

Uscirà dalla cinquina finalista il nome del vincitore del Premio nazionale enoletterario Vermentino, giunto alla decima edizione.La cerimonia di premiazione è in programma sabato 10 ottobre a Olbia, nei locali del Museo Archeologico, e sarà presentata dall'attrice e scrittrice Clizia Fornasier. Per lei sarà anche un ritorno al Vermentino da una prospettiva nuova: nel 2025 era stata tra le autrici finaliste con Volevo sognarmi lontana, opera insignita di una menzione speciale.I libri finalisti sono: Come sale sulla pelle, di Anna Pavignano (Piemme); Nate dalla tempesta, di Alessia Coppola (Fazi Editore); Il cuoco giapponese, di Lucia Visonà (Einaudi); Per un'ora d'amore, di Piergiorgio Pulixi (Rizzoli); Prima che scada il tempo, di Paolo Massobrio (Golosario&Golosaria).Altrove a Sud, di Robert V. Camuto (Edizioni Ampelos) è, invece, il vincitore del premio narrativa straniera.Nato per celebrare il legame tra la narrazione scritta e la cultura della vite, l'evento promosso dalla Camera di Commercio del nord Sardegna ha saputo crescere e trasformarsi, anno dopo anno. Dalle oltre 30 opere in gara, la giuria ha selezionato la cinquina dei libri finalisti. Un panorama variegato di voci, stili e ambientazioni che spazia dal romanzo storico al noir psicologico, passando per il reportage d'autore e le saghe familiari.Il Premio Vermentino conta nove edizioni, dal lancio del 2017 al '25. Tra il 2018 e il '25 hanno partecipato oltre 100 case editrici con 202 volumi candidati. I vincitori sono stati Simonetta Agnello Hornby alla carriera nel 2017, Alessia Coppola nel 2018, Anna Bertuccio nel 2019, Gesuino Némus nel 2020, Fabrizio Borgio nel 2021, Felicia Kingsley nel 2022, Luca Ammirati nel 2023, Roberta Schira nel 2024 e Cristina Caboni nel 2025."Arrivare alla decima edizione dimostra una cosa semplice:...

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