Cial, Corepla e Ricrea portano il riciclo al Comicon 2026

(Adnkronos) - In occasione della XXVI edizione del Comicon - International Pop Culture Festival, in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Corepla - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, e Ricrea - Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, in qualità di ecopartner della manifestazione, lavorano fianco a fianco per fare del Festival un punto di incontro tra cultura pop e impegno ambientale, animando la manifestazione con installazioni interattive, laboratori educativi e storie a fumetti.

Per l’occasione è prevista un’area interamente dedicata al riciclo, attività educational per i più piccoli, installazioni creative e una mostra a fumetti per celebrare il valore della raccolta differenziata, in linea con l’impegno crescente di Comicon per un’edizione sempre più green.

Cial porta anche quest'anno la sua firma colorata al Comicon di Napoli con l'Arcobaleno Cial realizzato con Airlite da Graphic Service: una tecnologia ecoattiva che riduce fino al 90% degli agenti inquinanti presenti nell’aria, ispirandosi al meccanismo della fotosintesi. In fiera non mancheranno i giovani volontari di 'Ogni Lattina Vale' (il progetto internazionale promosso in Italia da Cial), riconoscibili dai loro zaini-contenitori: passeranno tra gli stand raccogliendo le lattine vuote delle bevande, testimoniando concretamente come l'alluminio possa rigenerarsi all'infinito attraverso semplici abitudini quotidiane.

Corepla sarà presente con il LabCorepla 'Giochiamo riciclando!', uno spazio ludico-didattico dedicato a grandi e piccoli, con attività interattive pensate per sensibilizzare sul valore del riciclo degli imballaggi in plastica e sulla loro trasformazione in nuove risorse. Durante la giornata, i visitatori potranno partecipare a diverse attività, tra cui il Memory del riciclo, il percorso tattile dei materiali, quiz interattivi e laboratori creativi, ricevendo anche gadget in plastica riciclata. Il personale Corepla sarà inoltre attivo in tutta l’area del Comicon con attività di raccolta delle bottiglie e momenti di animazione, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e partecipativo.

Ricrea sarà presente con Capitan Acciaio, protagonista di un’area ricca di attività pensate per coinvolgere il pubblico sui temi del riciclo degli imballaggi in acciaio. Accanto al supereroe e alla sua statua, i laboratori offriranno esperienze educative e creative dedicate alla sostenibilità. Tra le attività proposte, 'Steel The Beat - Il ritmo del riciclo' trasformerà la raccolta differenziata in un’esperienza interattiva e musicale, mentre 'Full Metal Flipper' metterà alla prova precisione e rapidità dei partecipanti attraverso un gioco ispirato al flipper. Spazio anche alla creatività con 'Ricrea il tuo giocattolo', il laboratorio pensato per i più piccoli, che potranno realizzare nuovi oggetti a partire da imballaggi in acciaio.

I tre Consorzi portano inoltre al Comicon un progetto di comunicazione visiva firmato dal fumettista Massimo Giacon, che attraverso una serie di vignette ironiche e immediate racconta il valore del riciclo degli imballaggi. I contenuti, diffusi all’interno della manifestazione attraverso totem a cubo e installazioni grafiche distribuite negli spazi della fiera, accompagnano i visitatori in un percorso leggero e coinvolgente, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni con il linguaggio diretto del fumetto.