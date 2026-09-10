Chiara Ferragni, l'intervento al naso: "Ecco perché è storto ora"
(Adnkronos) - Chiara Ferragni ha raccontato sui social di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al naso dopo un piccolo incidente tra le onde. L'imprenditrice digitale ha spiegato: "A 10 anni mi sono rotta il naso facendo body surf a Maui, alle Hawaii", a corredo di uno scatto che la ritrae con un vistoso cerotto sul naso.
"Ho dovuto subire un intervento chirurgico lì e per questo motivo il mio naso è un po' storto adesso", ha spiegato Ferragni, notando poi l'incredibile somiglianza tra la 'piccola' Chiara e il figlio primogenito Leone, nato dalla precedente relazione con Fedez.
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