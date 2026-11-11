(Adnkronos) - 'Chi l’ha visto?' torna stasera, mercoledì 11 novembre, con un nuovo appuntamento condotto da Raffaella Griggi, in onda alle 21.15 su Rai 3.

Tra i casi, anche quello del giovane Vincent che si è ucciso in diretta su Tik Tok travolto da false accuse. Il padre del ragazzo dice: "L’anonimato, preservato dalle piattaforme, permette una violenza inaudita". E poi Mirella Gregori: dopo la scoperta di una botola sotto il bar dove è stata vista l’ultimo giorno, testimonianze inedite raccolte da 'Chi l’ha visto?' pongono nuovi interrogativi. La suora che preparò Mirella per la comunione lancia un appello: “Continuate a cercarla”.

Infine, la scomparsa di Donatella Grosso: esce di casa con due valigie e scompare nel nulla. Trent’anni dopo, non c’è ancora una risposta su cosa le sia accaduto. Raffaella Griggi ripercorrerà tutta l’intricata vicenda con l’inviato Fabrizio Franceschelli che ha seguito il caso fin dall’inizio. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.