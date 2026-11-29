(Adnkronos) - Oggi, domenica 29 novembre, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti della puntata: Stefano De Martino, direttore artistico della 77esima edizione del Festival di Sanremo, e al timone, venerdì 11 dicembre, di 'Sarà Sanremo' su Rai1 in cui verranno ufficializzati i 23 cantanti in gara al Festival e decretato il ventiquattresimo, tra i sei giovani approdati in finale; il regista Nanni Moretti insieme a Jasmine Trinca e Louis Garrel, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche italiane, giovedì 3 dicembre, del suo nuovo film 'Succederà questa notte', liberamente tratto dalla raccolta di racconti 'Legami' dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, e presentato in anteprima in Concorso alla 83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

E ancora: Ambra Angiolini, da dicembre in tournée con lo spettacolo teatrale 'La reginetta di Leenane', e nuova responsabile artistica di ballo ad 'Amici'; Max Pezzali, fuori da ottobre con il nuovo album 'Max Forever Vol. 2' e in partenza a dicembre con il tour indoor 'Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar'; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo speaker radiofonico Max Parisi; Cecilia Sala; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; Mara Maionchi; Orietta Berti; Michele Serra.