(Adnkronos) - Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l'Arsenal - in diretta tv e streaming - al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League.

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Prime Video.