(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cristian Chivu ospita lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i nerazzurri hanno perso 2-1 a Madrid con il Real e 4-3 in casa contro il Brugge. La squadra ucraina ha conquistato finora quattro punti in classifica, frutto del pari per 1-1 all'esordio ad Eindhoven e della vittoria per 3-0 in casa con l'Aek Atene nel match disputato a Stamford Bridge a Londra. Tra due settimane lo Shakhtar giocherà in casa contro il portoghesi dello Sporting Lisbona, mentre l'Inter affronterà il Feyenoord in trasferta.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Shakhtar, in campo alle 21:

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Pedrinho, Mendoza; Kauã Elias. Allenatore: Arda Turan.

Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.