(Adnkronos) - Big match in Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, il Paris Saint-Germain ospita il Barcellona - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della massima competizione europea. I parigini sono reduci dalla bella vittoria di Manchester, dove hanno battuto il City per 4-2, mentre i catalani hanno dominato a Istanbul contro il Galatasaray, superato per 4-1.

Il big match tra Psg e Barcellona è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembelé, Doué. All. Luis Enrique.

Barcellona (4-3-3): Garcia; Espart, Cubarsì, Koundé, Joao Cancelo; Rodri, Fermin Lopez, Pedri; Yamal, Dani Olmo. All. Flick.

Psg-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.