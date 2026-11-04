(Adnkronos) - Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, gli azzurri sfidano il Porto - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta di Torino, dove la Juventus si è imposta per 2-0 nell'ultimo turno di campionato, mentre in Champions League aveva battuto per 4-3 il Bodo/Glimt al Maradona.

La sfida tra Porto e Napoli è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21.

Ecco le formazioni ufficiali:

Porto (4-3-3): D. Costa; M. Fernandes, Bednarek, Kiwior, A. Costa; Gabriel Veiga; Rosario; Froholdt; Sainz; André Silva; Pepê. All. Farioli

Napoli (3-5-1-1): Meret; Rafa Marín, A. Rrahmani, Beukema; Politano, McTominay, Gilmour, Anguissa, Vergara; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

Porto-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Prime Video.