Champions League, oggi Manchester United-Roma - Diretta
(Adnkronos) - La Roma di nuovo protagonista in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Gasperini vola in Inghilterra per la trasferta contro il Manchester United a Old Trafford. I giallorossi, reduci dal successo in campionato contro l'Udinese, hanno collezionato quattro punti nelle prime tre uscite del torneo. I Red Devils hanno invece raccolto fin qui tre punti, frutto del successo per 4-0 contro il Sabah alla prima giornata.
Nel prossimo turno di Champions League la Roma se la vedrà contro il Paris Saint-Germain in trasferta, mentre lo United sfiderà lo Sporting a Lisbona.