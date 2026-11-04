(Adnkronos) - Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, la squadra di Fabregas vola in Francia per affrontare il Lens - in diretta tv e streaming - nella trasferta valida per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Il Como arriva al match dopo aver battuto il Venezia per 1-0 nell'ultima giornata di Serie A, mentre in Champions League aveva superato il Manchester United con un netto 4-1 al Sinigaglia.

La sfida tra Lens e Como è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Lens (3-4-3): Risser; Aguilar, Baidoo, Udol; Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras; Kadile, Ivanovic, Hazard. All. Cahuzac.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Lens-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.