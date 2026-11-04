(Adnkronos) - Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, la squadra di Fabregas vola in Francia per affrontare il Lens - in diretta tv e streaming - nella trasferta valida per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Il Como arriva al match dopo aver battuto il Venezia per 1-0 nell'ultima giornata di Serie A, mentre in Champions League aveva superato il Manchester United con un netto 4-1 al Sinigaglia.

La sfida tra Lens e Como è in programma oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 21.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lens (3-4-2-1) Risser - Antonio, Baidoo, Udol - Aguilar, Cuisance, Haidara, Skóraś - Thauvin, Hazard - Ivanović.

Como: 4-2-3-1 Butez - Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle - Milla, Perrone - Da Cunha, Nico Paz, Caqueret - Douvikas.

Lens-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.