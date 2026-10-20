(Adnkronos) - Il Napoli si ritrova al Maradona in una gara complicata. Finisce 4-3 contro il Bodo Glimt nella terza sfida di Champions League e trova il primo successo in questa edizione della Coppa, per la squadra di Allegri. Il Napoli aveva iniziato benissimo con il gol di Politano dopo nemmeno 1', poi azzurri in controllo con il Bodo che sembrava incapace di pareggiare. Poi la fiammata di Hauge e il pari al 27'. Il Napoli fatica a ritrovarsi ma al 41' ci pensa McTominay a firmare il 2-1 su assist di un sontuoso De Bruyne. Nella ripresa parte bene il Bodo che fa 2-2 con Helmersen al 62', i padroni di casa barcollano, rischiano e subiscono anche i fischi del Maradona, ma al 75' ci pensa ancora McTominay a segnare il gol del 3-2, con la doppietta personale e un perfetto colpo di testa. Nel finale all'89' Giovane, da poco entrato, sembra chiuderla, ma Fet al 94' accorcia di nuovo ma ormai è tardi: finisce 4-3 con il successo dei partenopei.