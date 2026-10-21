Champions League, Inter-Shakhtar 1-0: Bastoni si fa espellere ma Carlos Augusto regala la vittoria a Chivu
(Adnkronos) - L'Inter batte 1-0 lo Shakhtar Donetsk in un match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Allo stadio 'Giuseppe Meazza' i ragazzi di Chivu soffrono il palleggio degli ucraini guidati in panchina da Arda Turan e faticano a creare pericoli alla porta di Riznyk. Le cose sembrano mettersi male quando Bastoni si fa espellere al 68' per doppia ammonizione ma al 77' Carlos Augusto trova il gol vittoria su assist di Mkhitaryan. In classifica lo Shakhtar resta fermo a quota 5, mentre i nerazzurri conquistano il loro successo e salgono a tre punti. Tra due settimane l'Inter giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord mentre gli ucraini ospiteranno lo Sporting Lisbona.